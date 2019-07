Skøy med luftetur til fjellet og tilbake

nyheter

Under Langfjorddagene var det muligheten til å teste helikopterflyging. Det vil si; for dem som ville og som turte. For det var faktisk også dem som syns det ble i skumleste laget, med all den lyden og lufttrykket som et helikopter lager når det tar av. Det var Helitrans AS som stilte opp, med base på sletta like før campingplassen i Langfjordbotn. Selskapet har avdelinger flere steder, blant annet i Alta.