Selgertalent til topps i Canada

nyheter

110 ungdommer fra fire forskjellige kontinenter møttes i det som kalles 2019 JA Youth Success Summit. Det var her Ane gikk til topps med prisen «beste selger med best utstilling», basert på spillet Finnmarksreisen som tar en med på en reise gjennom Finnmark som er bergnet for brettspillentusiaster fra 10 år og oppover.