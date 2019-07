Helena og Elise vil ha miljø på dagsordenen under lokalvalget

nyheter

De unge miljøvernerne Helena Andersen Bewalitz (17) og Elise Sørensen (16) har nemlig hentet ny inspirasjon til miljøkampen under en sommerleir mot oljeboring. Tittelen Norsk olje koker kloden bør være en indikasjon på hva Natur og ungdoms sommerleir på Drageid leirskole i Trøndelag handlet om.

– Klimastreikene i vår var fantastiske, men det er viktig at de fører til en endring. På leiren har vi lagt planer for hvordan vi skal gjøre lokalvalget i høst til et skikkelig miljøvalg, og samtidig holde trykket oppe på skolestreikene, fastslår Elise Sørensen (16) fra Alta natur og ungdom.

God læring

De var på plass for å lære mer om hvordan klima- og miljøutfordringene kan løses. Sammen med 200 ungdommer var de samlet på leiren, opplyser Natur og ungdom i en pressemelding.

– På sommerleiren har jeg lært mer om naturen, hva som truer den, og hvordan vi kan redde den. Mitt høydepunkt under sommerleiren var å få snakke med en lokal bonde, mener Elise.

Flere kamper på gang

Hun synes det har vært god stemning på årets leir, blant annet etter det de mener er en seier for oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Det er mange kamper igjen, blant annet oljeboring i Arktis og gruvedumping i Repparfjorden. Denne sommerleiren har lært oss mer om hvordan vi kan arbeide for å redde naturen. Det gleder vi oss til å bruke, avslutter Sørensen.