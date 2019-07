Over 40 kan bli permittert i Kvænangen

nyheter

Det er Framtid i nord som forteller om konsekvensene etter ILA-utbruddet i Kvænangen. De ansatte ved Mowis slakteri i Jøkelfjord kan bli permitterte om Mattilsynet står fast på høringsforslaget om ti kilometers bekjempelsessone for sykdommen. Mowi er det som tidligere var kjent som Marine Harvest.

Tidligere i år ble det påvist ILA ved lokasjonen ved Fjellbukt. Standard prosedyre er at Mattilsynet i slike saker beslutter en bekjempelsessone. Dette er et område med strenge restriksjoner til drift, og krav om felles brakklegging for alle lokalitetene innenfor området. Tidligere har sonen vært på fem kilomter.

Hvis Mattilsynets forslag blir vedtatt vil vi ikke, på kort tid, kunne etablere en ny lokalitetsstruktur og konsekvensene vil være permitteringer av alle ansatte ved Fjellbukt og Kviteberg. I tillegg vil slakteriet i Jøkelfjord bli nødt til å permittere omlag 30 ansatte over en periode på minst 15 måneder, opplyser selskapet.

Mowis slakteri ligger like ved kommunegrensa mellom Alta og Kvænangen.