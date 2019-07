14-åring fra Hammerfest tildelt Oscar

nyheter

14-åringen som nå bor i Hammerfest i Finnmark, fikk hovedrollen i filmen ved en ren tilfeldighet på gata i Beirut i Libanon, skriver NRK.

Filmen skildrer livet til gatebarn og barnefamilier godt under fattigdomsgrensa i Libanon. Den fikk stor internasjonal anerkjennelse.

Zain fikk beskjed om nominasjonen for Young Academy Award, kalt «Ungdommens Oscar», for Breakthrough Performance Award på telefon. Han visste ikke at han hadde vunnet før postmannen kom med gullstatuen på døra, skriver kanalen.

14-åringen og familien fra Syria ankom Hammerfest august i fjor.

Filmen «Kapernaum» var nominert til Oscar for beste fremmedspråklige film. Prisen gikk imidlertid til Netflix-produksjonen «Roma».