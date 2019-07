nyheter

Daglig leder Anders Abrahamsen bekrefter ovenfor Altaposten at det var en av syklistene som deltok i rittet, som ble sendt til UNN med hodeskader lørdag. Han var en av passasjerene på kjøretøyet.

– Det var et team på to funksjonærer fra Offroad Finnmark som var ute og filmet for oss, da de kom over en syklist som hadde fått trøbbel. Deres oppgave var ikke å bistå deltakerne, men valgte likevel å tilby mannen skyss.

– Hvordan skjedde ulykken?

– Jeg vet ikke hvordan terrenget er i området, men det jeg har blitt fortalt er at de var på tur til å kjøre opp på en asfaltert vei da kjøretøyet, som er en Ranger, ikke en UTV, plutselig akselererte. Dette medførte at kjøretøyet veltet. Sjåføren sier at han kjørte rolig.

– Er kjøretøyet sertifisert for tre personer?

– Ja, det skal den være. Det er plass til tre personer i den.

– Har fører nødvendig opplæring og sertifikat for kjøring av et slikt kjøretøy?

– Fører har sertifikat og erfaring med å kjøre et slikt kjøretøy i krevende terreng.

Ingen alvorlig skadd

Abrahamsen forteller videre at nå er de mest opptatt med å følge opp de som var involvert i ulykken.

– Det går bra med alle tre. En mann ble som kjent sendt til UNN med hodeskader. Det var mye blod og opplevdes som dramatisk. Det viste seg i ettertid at han hadde fått et par kutt i hodet, men ikke alvorlige hodeskader. Ellers var han mørbanket.

– Var han ved bevissthet hele tiden?

– Ja, han var ved bevissthet hele tiden og kommuniserte med de rundt seg.

– Den den ene av de to funksjonærene som var i kjøretøyet ble sendt til sykehuset i Hammerfest for røntgen, mens den andre var så å si uskadet. Det går bra med begge to, men de er selvfølgelig rystet.

– Nå skal vi bruke tid på de involverte så får etterforskningen vise om det var uaktsomhet som forårsaket ulykken, avslutter Abrahamsen.

Avventer etterforskning

Vakthavende Eirik Pedersen ved politiets operasjonssentral bekrefter at kjøretøyet som var involvert i uhellet var i tilknytning til sykkelrittet, men er tilbakeholden med detaljene.

– Det vil etterforskningen vise, sier han til Altaposten.