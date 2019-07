– Grusen er livsfarlig for oss motorsyklister

nyheter

– Nå når det snakkes så mye om mopedførere og at ungdom kan skade seg, synes jeg det er rart at vi skal ha all den grusen på veiene, sier Haukland til Altaposten.

Spesielt for Alta

Som motorsyklist har han undret seg på hvorfor man bruker grus og småstein til å reparere asfaltkanter og huller i veiskulderen.

– Jeg har kjørt sykkel mange andre steder, men aldri opplevd at de fyller grus ved veiene. Her i Alta er det grus i svinger, og i kryss. Det er bilhjul som havner litt utfor kjørebanen, og dermed «kaster» grusen opp i kjørebanen. Så lander den der den er til størst fare for de på to hjul, beskriver Haukland.

Redd for alvorlige ulykker

– Hvis man kommer i en sving på to hjul og mister kontakt med underlaget, da kan man fort havne over i motsatt kjørebane, sier han.

Haukland sier det er en kjent sak at det har vært dødsulykker med motorsykler, der det har ligget stein langs veien.

– De burde i stedet reparere høye asfaltkanter med asfalt eller annet fast dekke, sier han.

Haukland kjører ofte til og fra jobb og opplever det som utrygt.

– Vår befaring viste grus i veibanen i krysset mellom E6 inn mot Kjosveien (avkjørsel Kaiskuru) og i alle svingene opp. Og siden dette er en foreslått vei fra Google maps til Øvre Alta, er det mange motorsyklister som kjører via Raipasveien, påpeker han.

Man han mener det er gjennomgående i hele Alta.

– Jeg skjønner ikke at de gjør det, hver eneste sommer, sier Kåre Haukland oppgitt.

Han håper nå at man kan endre praksisen.

Asfalt kun på nye veier

Statens vegvesen bekrefter at det brukes grus.

– Det stemmer at det er vanlig å bruke grusmasser til kantfylling, så ikke asfaltkanten skal bli for dyp, sier Yvonne Johannessen, prosjektleder drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Hun svarer på generelt grunnlag, og poengterer at vegvesenet bare har ansvar for riksveiene og de fylkeskommunale veiene.

– De siste årene har man asfaltert veiskulderen på nye veier, fordi det er sikrere. Men vi gjør ikke dette på gamle veier, sier hun.

Men grusen som dras utover i kjørebanen, skal ikke bli liggende.

– Når det kommer sand og grus på veien, så skal vi jo rydde det opp, sier hun.

På grunn av ferieavvikling i Alta kommune, har det ikke vært mulig å få en kommentar til denne saken.