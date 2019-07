Kjærligheten til Altaelva driver Mikael videre i kampen mot oppdrett

nyheter

Den svenske miljøaktivisten Mikael Frödin kjemper videre mot norsk oppdrettsnæring. I mellomtiden lander han storlaks i Altaelva. Frödin har fisket laks i Altaelva i en årrekke. Forrige uke satte han ny personlig rekord med en 25-kilos fangst som ble satt ut igjen, men de siste årene har han blitt kjent som journalist og aksjonist, ikke minst etter at han svømte og filmet vel nærgående ved merden til Grieg Seafood. Han hevder oppdrettsnæringa truer hele økosystemet og ble i fjor bøtelagt for å forsøke å dokumentere uholdbare tilstander innen næringa. Det ble et aldri så lite mediesirkus da Alta tingrett behandlet saken.