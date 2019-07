nyheter

Like etter klokken fire i natt kunne Finnmark politidistrikt melde om en brann sør for Eiby. Nødetatene rykket ut til stedet.

– Meldingen er at det er et tomt og fraflyttet hus som står i full fyr på Eibymoan, heter det i meldingen på Twitter.

Da Altapoosten var på stedet like etter klokken 06 var huset nedbrent og brannskapene drev med etterslukking.

Huset ligger like sør for Eiby, i enden av en avkjørsel, et avsides område cirka 100 meter fra E45.