Nordkalottfolket vil at krabbekvotene forblir i øst

nyheter

Fiskeripolitisk talsperson Lasse-Håvard Lyngmo er i en pressemelding krystallklar på hvordan partiet møter høringsrunden. Han mener at krabbekvotene bør være forbeholdt de som har dem i dag.

– Det er et kjent trekk ved hele fiskerinæringen at alle vil ha alt det de andre har, påpeker tredjekandidaten på fylkeslista.

I høringen fra fiskerimyndighetene er spørsmålet om det skal være kongekrabbekvoter også for fiskere i Vest-Finnmark. I dag er den forbeholdt fiskere fra Måsøy/Nordkapp og østover.

– Vi må klare å heve blikket og tenke helhet. Det tjener svært få i dag å åpne denne fangsten for alle. Det må vente til krabben er et reelt problem i vest og lengre sør langs kysten. Selvfølgelig vil det være et gode for fiskerne i Vest-Finnnmark, og siden oss i Troms, som eventuelt får fiske, men vi ødelegger da for den forvaltningen vi ønsker: at nærhet til fiskefeltene skal gi rett til fiske, mener han.

Som fisker fra Lyngen ser han at en liberalisering vil komme han til gode.

– Personlig ville det selvfølgelig være svært gunstig for meg å få kvote. Jeg har jo lenge fisket utenfor Sørøya. Men, det er ikke riktig helhetlig forvaltning å gå denne veien, så vårt synspunkt er klart, avslutter Lyngmo.