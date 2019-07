nyheter

I dag er det åtte år siden 77 mennesker ble drept i terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Dagen har blitt markert over hele landet og ved 22. juli-bautaen i Alta sentrum.

Ordfører i Alta, Monica Nielsen sa blant annet i sin rørende tale til de frammøtte at terroren var et angrep på demokratiet og at det satte Norge på prøve.

– Vi svarte med samhold, fellesskap og kjærlighet, med våres verdier i demokratiet, vår styrke i vår frihet og vår åpenhet, samt toleranse og tillit. Det er sterkere enn alt annet, sa Nielsen, som også påpekte at det er viktig at de unge som vokser opp i dag, kjenner denne historien godt.

– Det er viktig at de unge vet hva som skjedde, for å kunne minnes og for å forstå de verdien vi brukte når vi kjempet i ettertiden. De må kjenne historien om de 77 som mistet alt og den mørke delen av norsk historie som vi skulle vært foruten, sa Altas ordfører til de frammøtte, som etter talen la ned blomster ved minnesmerket.