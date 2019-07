Trønderenergi har anmeldt vindkraftaksjonister

nyheter

Blant de anmeldte er leder Eskil Sandvik i aksjonsgruppa «Nei til vindkraft på Frøya», opplyser selskapet til avisa.

Ifølge konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Trønderenergi, Stig Tore Laugen, dreier de to av de tre anmeldte forholdene seg om mindre hærverk mot hengelåser ved anleggsområdet. Den siste går ifølge Laugen på at aksjonsleder Sandvik i begynnelsen av juli gikk innenfor sikkerhetssonen mens det pågikk sprengningsarbeid.

– Det er direkte farlig å gå inn å stille seg ved en armert sprengladning som skal sprenge fjell. Vi er redde for at folk skal komme til skade, sier Laugen.

Aksjonslederen for vindkraftmotstanderne på Frøya benekter ikke overfor Adresseavisen at han var på anleggsområdet den aktuelle dagen. Sandvik sier han skulle dokumentere det han beskriver som miljøkriminalitet ved anlegget.

Vindkraftaksjonisten deler ikke Trønderenergis oppfatning av at det var en farlig situasjon, og håper politiet henlegger anmeldelsen.

