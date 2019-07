Melder 27 varmegrader mandag

nyheter

– God dag, god dag. Dette her er meteorologisk institutt. Vi kan melde om at regnet nå tar slutt, og vi får sol, sol, sol!

Som popgruppa «Strikk» så fint beskrev det en gang, så har sommeren definitivt kommet til landet, hele kysten ifra Lindesnes til Hammerfest i nord.

Etter litt sommerregn, muligens med lyn – i Alta, så varsles det om knallvær for hele mandag. Det blir flott sommervær over hele Finnmark med temperaturer på rundt 20-24 grader over hele linja. Mandag varsler Yr strålende sol i både Alta, Hammerfest, Hasvik, Karasjok og Kautokeino, og noen bitte små skyer i Loppa, Kirkenes og Nordkapp.

Mandag og tirsdag er det meldt om så mye som opp mot 27 varmegrader i Alta, enda det er svak vind og litt overskyet. Også i Øksfjord blir det varmt, til Øksfjord å være – knallsol og 23 varmegrader midt på dagen. Varmt blir det også i Kautokeino, opp mot 26 grader, men skyet utover uka.

Men sommervarmen varer bare et par dager – fra onsdag skal det bli overskyet og kjøligere i Alta.

Over hele landet

Stigende temperaturer kan gi hetebølge i hele Norge neste uke, varsler meteorologer.

Statsmeteorolog Siri Wiberg sier til NRK at varmen kommer fra og med tirsdag og onsdag.

– Varmen kommer inn over Sør-Norge og brer seg nordover. Det blir helt sikkert over 30 grader, sier hun.

Østlandet og Telemark vil trolig få de høyeste temperaturene. Flere steder er det varslet hele 30 grader, for eksempel i Trøndelag mot slutten av uken.

– Hetebølge er definert som over 25 grader, fem dager på rad. Det kan hende det blir, sier Wiberg.

I juni ble temperaturrekorder knust flere steder i Europa, blant annet på grunn av en hetebølge som rammet flere land hardt.