Åtte år siden terrorangrepet

– Vi har hatt denne markeringa i alle år etter 2011. Jeg synes det er naturlig å ha det, og vi har jo også minnestedet i sentrum. Jeg synes det er fint at vi har den i bybildet og i sentrum, sier ordfører Monica Nielsen.

Det er i år åtte år siden Utøya og regjeringskvartalet ble angrepet, med fatalt resultat. 77 mennesker ble drept, deriblant altagutten Steinar Jessen, som bare var 16 år. Alta kommune opplyser at det blir minnemarkering mandag 22. juli klokken 14.00 ved minnesmerket i gågata i Alta sentrum.

Ordføreren vil holde tale og legge ned krans, i tillegg til at det blir ett minutts stillhet. Hun ønsker at det skal være en stille markering, der man kan samles om å minnes. Utenom en tale fra ordføreren, blir det også en appell fra AUF.

– 22. juli er en dag for å minnes de som mista livet for åtte år siden. Samtidig er det en dag for ettertanke. Mine tanker går alltid til familiene som mistet noen av sine, men også til de som overlevde. Det de har vært gjennom da og i alle dagene etterpå, sier Monica Nielsen.

Hun var tidligere i sommer reiseleder for sønnen på klassetur til Oslo. En av dagene besøkte de 22. juli-senteret.

– Det er viktig at vi har de arenaene, så vi kan lære om det, minnes og at vi ikke glemmer. Jeg tror det er viktig at de som vokser opp etter dette også forstår det. Det er en del av vår historie som vi skulle vært foruten, sier Nielsen.

– Jeg oppfordrer de som har lyst til å dele denne stunden med oss, til å komme. Alle er hjertelig velkommen, sier hun.