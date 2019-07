– Erna må rydde opp i kaoset

nyheter

Stortingsrepresentant og SV's førstekandidat i Troms og Finnmark, Kirsti Bergstø, mener det skapes ny usikkerhet knyttet til hvordan den nye kontrakten til Babcock skal skjøttes.

– Vårt budskap er at Erna Solberg må på banen i dette som er en varslet krise. Nå ser vi fortsatt at det er kaos rundt luftambulansene med bruk av helikopter, som regjeringen i utgangspunktet ikke vil ha stasjonert der, påpeker Bergstø.

Hun mener det er høyresidens ideologiske skylapper og tro på konkurranseutsetting som slår ut i full blomst.

– De har utsatt en hel landsdel for fare og usikkerhet. Det skulle verken vært nødvendig eller forsvarlig at vi nå har kriseplaner for beredskapen i nord. Det er en krise som egenhendig er skapt av regjeringen og høyrepolitikk, hevder Bergstø i en pressemelding

Hun mener Erna Solberg bør ta tak i tømmene, slik at folk er trygge på at det kommer noen når de blir syke.

– Solberg må ta grep. Høie tar ikke ansvar for en av de viktigste sektorene. Nå må statsministeren forstå at hun er ansvarlig for hele landet – også oss her i nord, avslutter Kirsti Bergstø.