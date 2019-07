Har samlet inn i overkant av 28.000 kroner, men nå haster det

nyheter

Det var på en tur til Tanzania i 2018 at Inger Anne Marie Pulk ble kjent med 26- åringen Margareth Kihulla. Bakgrunnen for turen til det afrikanske landet var at familien i 2010 deltok i et student-utvekslingsprogram og gav hus til en en ung student fra Tanzania. Nå hadde han et kjempestort ønske om besøk fra den samiske bygda.