– Må være godt synlig når du sykler i tunnelene

Det er Vegtrafikksentralen i Nord-Norge som kommer med en liten advarsel etter flere tilbakemeldinger. Oppfordringen er at syklistene ikke dropper refleksvest og lys, selv om sommerdagene er lyse.

– Når du pakker til sykkeltur i Nord-Norge, er det kanskje fort gjort å tenke at du kan droppe refleksvest og lys på sykkelen siden det er lyst hele døgnet. Men selv om det er lyst ute, kan det fort være veldig mørkt inne i tunnelene. Da må du sørge for å være godt synlig for bilistene, sier Siril Veiåker Nilsen, driftsleder for Vegtrafikksentralen i Region nord.

Det er i tillegg påbudt å ha refleks bak på sykkelen og på pedalene. Sykler du i mørket, må du også ha lykt både foran og bak på sykkelen, klargjøres det.

Altaposten har fått en rekke henvendelser fra syklister som lurer på hvor de skal sykle på Alta Vest, der tunnelene ligger tett i tett.

– Noen få tunneler er forbudt for syklende, men stort sett er det lov å sykle gjennom. Som bilist må du derfor være obs på at du kan møte på syklende, vise hensyn og tilpasse farten, sier Nilsen, som oppfordrer syklistene til å planlegge, eventuelt finne alternative ruter.

Du kan se hvilke tunneler som har sykkelforbud på vegkart.no.