nyheter

For noen dager siden tok Altaposten sommerpraten med Martin, hvor han spurte om det var mulig å bade for mye.

– Det går visst an å bade for mye, konstanterer Martin Guttomrsen lattermildt.

Når han for noen dager siden hoppet ut i vannet på Kvenvik gikk det ikke så bra. Glatt steinbunn og skarpe kanter på stenene førte til at han måtte på legevakten for å sy 8 sting.

– De jeg var med ble skikkelig stresset, de ringte legevakten og hadde litt panikk, forteller han.

– Det går bra nå, det gjør litt vondt, men jeg klarer meg. Også fikk jeg en vanvittig trang til å kjøpe bade sko, ler han.