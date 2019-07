Ber kundene ikke bruke denne vannkokeren

nyheter

I en pressemelding skriver Clas Ohlson at de oppfordrer alle kunder som har kjøpt «Coline» vannkoker om å ikke bruke produktet og levere den tilbake til nærmeste Clas Ohlson-butikk. Årsaken er at det er kommet inn meldinger om at håndtaket kan løsne.

«Vi kjenner ikke til at svakheten ved vannkokeren har medfør personskader, men for våre kunders sikkerhet og for å unngå risiko tilbakekaller vi nå produktet», heter det i pressemeldingen.

Selskapet skriver at produktsikkerhet alltid er en topp prioriteret.

«Ingen av produktene vi selger slippes på markedet om det ikke overholder gjeldende standarder og lovgivning. Til tross for dette har vi nå konstatert at vannkokeren som ble solgt før 17. juli ikke oppfyller kravene».

Tilbakekallingen gjelder alle Coline vannkokere som er solgt før 17. juli. Følgende batchnummer (synlig under vannkannen og i bunnplaten) trekkes tilbake:

180771537

180971544

18121167672

18071142930

– På kommende leveranser er feilen rett opp og dekkes derfor ikke av tilbakekallingen, skriver selskapet.

Retur av vare medfører at kunden får pengene tilbake. Kvittering er ikke nødvendig, heter det i pressemeldingen.