Kongen klar for fisketur i Altaelva

Kongen har gjennom mange år hatt en nærmest ubrytelig tradisjon med fisketurer til Altaelva, det vil si til Sandia-sonen der du finner idylliske Mikkeli, gården og fiskeplassen som er selve perlen for fluefiskere som drømmer om storlaksen.

– Kong Harald kommer til Alta i dag og vil være sammen med gode venner fram til torsdag, bekrefter Tor Erland Nilsen, daglig leder i Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI).

Han synes det er stor stas at Kong Harald kommer til Altaelva på sitt årvisse besøk. I en alder av 82 år prioriterer kongen turen nordover, der stakere og venner som Tor Kjetil Wisløff og Hasse Kjeldsberg er klare til å ro inn storlaksen.

– Kongen med følge disponerer Mikkeli og Hesja og har to stenger til rådighet, opplyser Tor Erland Nilsen

Hesja er fiskeplassen før Mikkeli, som har en jevn strøm og sving som danner en dyphøl med mange hjemmeplasser for laksen. Strekket i Mikkeli er på over 100 meter som gir flotte forhold for fluefiske. Det var her Ulf-Arne Jungård satte norgesrekorden på flue med 26,7 kilo.

Så gjenstår det å se om kongefølget sikrer kvoten fra klokken 18 i kveld.