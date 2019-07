HAK slåss om gigantoppdrag til 240 mill., kan sikre seg jobb fram til 2021

nyheter

Brobygger Ole Heggeli i HAK Entreprenør AS venter nemlig på avgjørelsen for en stor jobb på to fergekaier på Vestlandet. Får HAK denne jobben, er det full sysselsetting på 30 ansatte fram til februar 2021 på dette fergekai-anlegget. HAK, som nå er i ferd med å avslutte gigantjobben Tana bru, har nok en gang levert laveste pris.