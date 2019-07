– Skummelt på veiskuldre

nyheter

– Det er ekstremt viktig at veieierne følger opp etter at de har asfaltert, mener en yrkesjåfør Altaposten har snakket med.

Han forteller at det titt og ofte sprekker opp på asfaltkanten, slik at det skapes huller og kanter som kan bli skjebnesvangert for sjåfører som ikke kjenner til dette.

Han henviser til både kommunale, fylkeskommunale og statlige veier.

– Både for turister og andre som ikke kjenner til forholdene kan dette være store overraskelser og få alvorlige konsekvenser. Jeg er primært opptatt av sikkerheten, men det kan jo også gi store skader på kjøretøyene, sier han.

– Selv om det er asfaltert ganske så nylig, ser man jo skader som kan være skummel, blant annet på E6 ved Alta kirke, det vil si bakken opp mot Alta sentrum, forteller han.

Han tror også det kan være klokt å være varsom på Aronnesveien som nylig ble forkjørsvei.

– På veien ved innkjørselen til Aronneskjosen kan det være greit å merke seg at det sprekker opp. Håper er jo at veieierne følger opp og får fikset disse skadene tidligst mulig og sørger for vedlikehold. Samtidig må sjåførene kjøre etter forholdene og være obs på disse skadene i veibanen, selv om de kanskje kan være utenfor hvitstreken, sier yrkessjåføren.