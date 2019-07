nyheter

Det er nærings- og fiskeridepartementet som har besluttet at kravet som forbyr fiskemottak å benytte samleteiner, eller andre innretninger for lagring av kongekrabbe i sjøen, skal utsettes til 1. januar 2020.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik mener det er riktig å gi aktørene mer tid.

– Vi ser at enkelte fiskemottak har behov for å innrette seg forbudet om å benytte samleteiner for lagring av kongekrabbe i sjøen, og vi ønsker å gi disse aktørene mer tid til å gjøre nettopp det, sier Nesvik.