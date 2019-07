Rapporterer om skabb-utbrudd i Alta

nyheter

Det er NRK Finnmark som melder at det er rapportert at byer som Alta, Hammerfest, Vardø, Stavanger og Oslo har et større utbrudd av hudinfeksjonen i år, noe man blant annet kan merke på en kraftig økning i resepktbelagt medisin.

Frykten er nå at medisinen Stromectol ikke har den samme virkningen. Det kan tyde på resistens.

– Mitt klare inntrykk er at pasientene som kommer hit og henter ut reseptpliktig medisin har prøvd den vanlige behandlingen først, uten å bli kvitt skabb, sier apoteker Paul Tore Nielsen ved Apotek1 i Alta.

– Det må skyldes at skabben er blitt mer resistent mot salven som vanligvis blir brukt i behandlingen, sier Nielsen til NRK Finnmark.

Legemiddelverket melder også at det har vært en markant økning i skabbtilfeller. Flere må ty til en medisin som er forbeholdt alvorlige tilfeller.