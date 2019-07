Klatrer på lista etter strålende halvår

nyheter

En oversikt fra analyseselskapet Kvarud Analyse over landets 60 største kjøpesenter røper at Amfi Alta omsatte for 421 millioner første halvår, mot 383 millioner første halvår 2018. Det tilsvarer en omsetningsvekst på 10,0 prosent, kun slått av Amfi Madla (10,4 prosent vekst) utenfor Stavanger.

Tallene blir ikke mindre imponerende tatt i betraktning at enkelte av sentrene på lista har utvidet fra 2018 til 2019, og med tanke på at gjennomsnittsveksten for de 60 største sentrene bare er svakt positiv (1,5 prosent korrigert for antall handledager).

Opp mot milliarden?

En ferierende senterleder Frode Wilhelmsen er godt fornøyd:

– 421 millioner og ti prosent økning, det er bra. Uten å forskuttere andre halvår, så vil en ti prosent økning gjennom hele året tilsi at vi nærmer oss en milliard i årsomsetning.

Veksten gjør at Amfi Alta nå er landets 52. største kjøpesenter, målt i omsetning. Kjøpesenteret klatrer hele fire plasser på denne lista. Wilhelmsen vil likevel ikke invitere på kake ennå:

– Vi feirer ikke halvårstall, selv om de er aldri så hyggelige. Vi må se året under ett. Men det ligger godt an, sier han.

Langhelg-effekten

– Hva tror du er årsaken til at Amfi Alta vokser mer enn de fleste andre?

– Årsaken er flerdelt slik jeg ser det, sier Wilhelmsen, før han ramser opp:

– I Alta er vi flinke til å trekke kunder til byen, for så å konkurrere om dem. Vi har klart å utvikle en attraktiv handelsby, mye på grunn av samarbeid mellom forskjelilge bransjer og aktører. Langhelg i Alta, der hotellene, Nordlysbadet, handelsaktører, aktivitetsaktører, motorbransjen og Altaposten har samarbeidet om å gjøre Alta attraktiv har gitt en effekt, arbeidet Alta næringsforening gjør har og hatt mye å si. Det er blitt sånn at folk fra Nord-Troms og Finnmark elsker å besøke Alta.

– Dernest har vi hos Amfi Alta jobbet veldig med å oppdatere butikkmiksen. I 2018 fornøyet vi 17 ulike leieforhold, enten ved å oppgradere til nye konsepter eller ved å ta inn nye leietakere. Når butikkene oppgraderer går omsetningen opp.

Lokale fremsnakkere

– En tredje grunn er at vi har flinke, lokale butikkdrivere. Cirka 30 leietakere har lokal tilknytning, som eiere av en franchise eller som eiere av egen bedrift. Med lokale eiere får du dedikerte eiere, som også bryr seg om senteret utenom senterets åpningstid.

– Og til sist har vi bestemt oss for å satse sterkt på servering. Over ti prosent av omsetninga kommer fra servering, mot normalt fem-seks prosent. Dette gjør at folk bruker senteret som en møteplass, i tillegg til at man handler her. Dette er avgjørende i forhold til konkurransen i netthandelen, sier Wilhelmsen.

Muskler

At senteret er en del av Olav Thon-gruppen har også noe å si:

– Det gir en trygghet å ha musklene som finnes i Olav Thon-gruppen. Men det alene er ikke nok. De fleste av de 60 største kjøpesentrene tilhører Olav Thon-gruppen, og her har ikke Amfi Alta mer hjelp å hente enn de andre sentrene.

Vil vokse

Kjøpesenterlederen legger ikke skjul på at han tror Amfi Altas muligheter for vekst vil være av avgjørende art om veksten skal kunne fortsette.

– Vi har ikke bygget ut siden 2009. Og når vi ser at vi øker, visre det også at det er behov for utvidelsen vi i mange år har jobbet med å få på plass.

– Hva skjer uten utvidelsen?

– Alta er en sterk handelsby i dag, og jeg tror handel er et av områdene hvor vi kan fortsette å vokse. Men vekst betinger at vi utvikler oss. Skal vi ha en videre vekst av handelsnæringen i Alta, med basis i Alta sentrum, så er det avgjørende at også Amfi som en av de virkelig store aktørene i Alta får utvikle seg videre, sier Wilhelmsen.