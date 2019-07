Dorging i pøsregn

nyheter

Den heldige og dyktige var Nils Jørgen Nystø som landet en respektabel gjedde på 2190 gram. Han fikk også minste abbor på 80 gram. Det ga 2.000 blanke norske kroner for deltakelsen. Eirik Rognli fikk også skikkelig napp, blant annet med en ørretfangst på 1,7 kilo.

Få deltakere

Været var elendig, men humøret på topp da Avzi bygdelag arrangerte den tradisjonelle dorgekonkurransen på lørdag. Bygdelagsleder Nils Morten K. Hætta forteller om tett på 15 båter som deltok i dorgekonkurransen.

– Hadde det ikke vært for det forferdelige regnværet, tror jeg nok flere ville ha deltatt, men vi skal likevel si oss fornøyde med at vi solgte mer enn 600 billetter av totalt 1000, som fungerer som lotteri. Det regner jeg med fører til et lite overskudd i år også, men selvfølgelig med såpass lite folk som trosse det dårlige været, så ble det mindre fart i kiosksalget enn vi hadde forutsett, sier Nils Morten K. Hætta.

Tjuvgarn i vannet

– Ørreten har vært utskjelt, blant annet av tidligere bygdelagsleder Klemet Klemetsen, driver dere noe slags form for utfisking nå?

– Vi driver litt med abborutfisking, men ikke annen utfisking, men vi oppdager fra tid til annen at det drives tjuvfiske med garn i Vuorašjávri. Dette vannet er det bygdelaget som forpakter og vannet og de nærliggende vannene er garnforbudsområde. Og dette er bestemt av kommunen og Fefo. Under dorgekonkurransen var det noen som bare fast i garn under fisket og dette var umerkede garn som ikke en gang var fast i land, så her var det åpenbart noen med uedle hensikter som hadde satt tjuvgarn, sier Hætta. Som mener bygdelaget har brukbar kontroll, selv om dette garnsettet som ble trukket opp hadde gått under radaraen.

Tidligere

Nils Morten K. Hætta lurer på om bygdelaget burde arrangere dorgekonkurransen tidligere på sommeren. Akkurat på denne tida skjer det ikke så mye i Kautokeino, men så er det også mange som er bortreiste enten på ferie eller de er på fjellet på kalvemerking, så da blir det færre som deltar.

– Kanskje dere kan ha to årlige dorgekonkurranser?

– Det skal vel godt gjøres at vi kan arrangere to ganger, vi er jo opptatt av å selge billetter i tillegg til kiosksalget. Men at vi arrangerer ny konkurranse neste år, det er helt sikkert, avslutter bygdelagsformannen.