Frister med leiligheter på vestsida

Med rammetillatelse til oppføring av leiligheter i tre etasjer, har Jan H. Pettersen i selskapet Pettersen Eiendom & Consulting AS det som skal til for å starte byggingen av leiligheter i Bossekop. Det vil si, salget har startet og byggingen vil BMBA AS igangsette når det er solgt rundt 60 prosent av hele prosjektet.