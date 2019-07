Åpner for løsning i Elgfaret, sier ja til kloakktilkobling til hus som skal rives

nyheter

Fredag fortalte Altaposten om Tore Johansen og Marianne Bartholdsen Johansen i Elgfaret, som fortviler over kloakklukt som fra tid til annen siver opp fra utløpet til naboenes gamle kloakkum. Naboene sa til Altaposten fredag at de har slitt med å finne gode løsninger som kan godtas blant annet av Statens vegvesen. De ytret et håp om å kunne få tillatelse fra Statens vegvesen til å koble seg på ned mot nabohuset i retning mot Bossekop, for å slippe en dyrere løsning med på kobling oppover veien.