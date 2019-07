Etablerer seg i Alta

nyheter

Frydenblø Industri AS ekspanderer og skal nå etablere en egen filial i Kunnskapsparken i Alta, hvor de også skal tilsette teknisk koordinator. Direktør for Frydenbø Industri, Arne Kristian Vestre, sier de nå er i sluttfasen av rekrutteringen til stillingen som teknisk servicekoordinator og ansvarlig for oppfølging av de største kundene til bedriften. Kontoret i Alta skal også ta for seg salgsoppgaver knyttet til Frydenbø, både i Øksfjord og Havøysund.