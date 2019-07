Tre generasjoner trår til på vidda

nyheter

– Dette tror jeg blir første gang tre generasjoner sykler Offroad Finnmark sammen. Det ville vært fantastisk om vi alle skulle klare å fullføre løpet, sier Stig Aksel Opgård opprømt.

43-åringen har sammen med sin egen far, Ottar Opgård (64), syklet og fullført Offroad Finnmark flere ganger. Dette året utvider Opgård-familien sykkelteamet fra to til tre generasjoner, når 17 år gamle Synnøve begir seg ut på 300 beinharde kilometer over Finnmarksvidda sammen med pappa Stig Aksel og bestefar Ottar.

– Jeg tror det vil være en fordel å sykle mitt første Offroad Finnmark sammen med pappa og bestefar. De har gjort dette før, så de vet jo hva det er vi skal hive oss ut i, sier Synnøve.

Styrker familiebåndet

– Hvorfor har dere bestemt dere for å sykle sammen alle tre?

– Synnøve har alltid vært med på sykkelturer når vi har trent til de foregående Offroad Finnmark-deltagelsene. Da begynte vi å tenke at det hadde vært veldig stilig om vi alle tre hadde syklet i lag. Så vi har egentlig bare ventet til hun er gammel nok til å være med, sier Stig Aksel.

Søknaden om deltakelse for trioen ble sendt inn i fjor høst. Siden da har det blitt mange treningsturer sammen for datter, far og bestefar. De mener at syklingen og turene ut i skog og mark har knyttet familiebåndene enda tettere sammen.

– Selve løpet er bare rosinen i pølsa. Det er treningsturene og de virkelig fine opplevelsene vi får i lag som betyr noe. Å ha en felles interesse og et mål som vi jobber mot har bare vært positivt, sier Stig Aksel, og legger til:

– Selvfølgelig har vi også våre utfordringer når vi er på sykkeltur i mange timer i lag, men vi blir jo utrolig godt kjent med hverandre. Når man har vært ute å syklet lenge, har vondt i baken, myggen biter og du er sulten, så viser man sider av seg selv som ikke kommer ut så veldig ofte.

– Vi har en god coach i sønnen min, som er flink til å veilede og god til å gi beskjeder når jeg skal gi på, eller ta det med ro. Vi har syklet OF150 to ganger sammen og det har vært en fryd. Jeg regner med at årets tur ikke blir en mindre hyggelig opplevelse. Det er stort å få oppleve at man får lov å sykle, og ikke minst få dele de gode stundene sammen med barn og barnebarn, sier en tydelig stolt Ottar.

– Synnøve får ikke stikke

Gjengen forteller at de først og fremst har trent ski gjennom vinteren for å holde formen ved like.

– Etterhvert som snøen har smeltet bort fra veiene har vi syklet mer og mer. Den siste tiden har vi begynt med å øke lengden på turene og vært mer ute i terreng, sier de.

De resterende ukene før løpet har de lagt en plan om litt kortere og roligere turer, med to langturer i helgene.

– Hva er forventningene når det gjelder plassering?

– Vi har ingen intensjoner om å vinne, sier Stig Aksel.

– Topp 3 hadde vært noe, skyter Synnøve inn, med glimt i øyet.

– Om du spør Synnøve, så sikter hun nok mye høyere. Hun er et skikkelig konkurransemenneske. Vi har sagt i fra til henne at hun ikke får lov å stikke fra oss, ler pappa Stig Aksel, og retter opp:

– Målet vårt er å fullføre rittet og ha en fin tur sammen. OF300 er såpass tøft at må være både fysisk og mentalt sterk nok. Heldigvis har vi mange støttespillere i våre sponsorer og familie som hjelper oss hele veien.

Imponert daglig leder

Daglig leder i Offroad Finnmark, Anders Abrahamsen, er imponert over satsningsviljen til Opgård-familien.

– Det er veldig kult med slike historier. Det er artig at vi har lag som har en forhistorie med seg, det er også slikt som virker bra markedsføringsmessig for oss. Det viser at sykling er for alle, i alle aldre. Sykling og Offroad Finnmark skal være for bredden, sier Abrahamsen, som kan smile bredt om dagen.

Han forteller nemlig at påmeldingen til årets Offroad Finnmark har gått over all forventning.

– Vi har slått alle rekorder til nå, dette blit et utrolig bra år for oss, sier han.