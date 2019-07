Politiet: – Turistene kommet ned i god behold

nyheter

– Vi har fått melding fra AMK om at de tre turistene er kommet ned og er i god behold, sier oprasjonsleder hos politiet, Leo Johansen, søndag morgen til Altaposten.

Det var lørdag kveld at fikk politiet melding om at et skandinavisk turistfølge på tre hadde litt problemer oppe på fjellet Rastigaissa overfor Levjok i Tana kommune. Problemet skulle bestå i at en av turistene hadde skadet et kne og at man derfor ønsket bistand ned.

Overfor Altaposten opplyser politiet at helsetjenesten skulle ha rekvirert et militærhelikopter til å ta seg opp til turistene, men dette måtte gjøre vendereis grunnet tett tåke over hele fylket lørdag kveld.

Ved midnatt sendte poltiiet opp en patrulje fra reinpolitiet for å bistå turistene.

– Men denne patruljen kom ned igjen uten å ha sett noe til turfølget. Men nå vet vi at alt gikk bra, sier Johansen.

Turistene skulle være godt kledd og hadde og med telt, ifølge politiet.