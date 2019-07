Blogger om villaksen

nyheter

Blogging er for lengst blitt noe mer enn de såkalte Rosa-bloggene. Det skjønner man når man tar en titt på hjemmesiden til Norsk institutt for naturforskning.

– 2019 er «The International Year of the Salmon” og Norsk institutt for naturforskning (NINA) vil bruke den anledningen til å fortelle om villaksens liv og vandringer, sier NINA-forsker Kjetil Hindar, i en artikkel på NINAs hjemmeside.

Sammen med kolleger har han opprettet Villaksbloggen, hvor forskerne i NINA forteller om ulike sider ved laksens liv og hvordan vi mennesker påvirker den. Først ut er innleggene «Stor er ikke best: Om laksungenes vandring og overlevelse i havet» og «Hva bestemmer antallet villaks?».

– Laksen vår, Salmo salar, er blant de best studerte fiskeartene i verden. Så vidt jeg vet er det bare regnbueørret som har flere vitenskapelige publikasjoner, forteller Hindar.

Villaksbloggen er delvis finansiert av en bevilgning fra Miljødirektoratet som også skal brukes til annen kommunikasjonsaktivitet i forbindelse med Villaksens år.