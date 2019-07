30 millioner skal gjøre høyere utdanning mer tilgjengelig i distriktene

nyheter

Regjeringen håper at flere skal få tilgang til høyere utdanning uten at de trenger å studere fast ved en universitet- eller høyskolecampus.

– Nå bruker regjeringen 30 millioner kroner for å nå dette målet, opplyser utdanningsminister Iselin Nybø (V) til NTB.

– Universiteter og høyskoler må bli enda flinkere til å tilby utdanninger som er desentraliserte, nettbaserte, samlingsbaserte eller på deltid, sier hun.

Pilot

For å bidra til det får universiteter og høyskoler mulighet til å søke om 20 millioner kroner til mer fleksible utdanninger og 10 millioner kroner til en pilot med fleksible videreutdanningstilbud.

Målet er at pengene skal bidra til at høyere utdanning skal være mer tilgjengelig for studenter som på grunn av bosted eller livssituasjon ikke har anledning til å studere fast ved en campus.

De 10 millioner kronene gjelder fleksible videreutdanningstilbud innenfor digitalisering, IKT-sikkerhet og grønt skifte.