– Bymåkene bør ikke være et irritasjonsmoment, men heller et varselsignal om tilstanden på kysten og ute i havet. Det beste vi kan gjøre er å trekke oss unna, og la de være i fred. Ved å vise litt hensyn til fuglene i en kort periode, kan vi sikre at de får unger på vingene, sier forsker Signe Christensen-Dalsgaard i Norsk institutt for naturforskning (NINA), i en artikkel på NINAS nettside.

Måseskrikene stilner Det er blitt lengre mellom måseskrikene langs kysten. Det har menneskene mye av skylda for.

Hun påpeker at mye måker i byene er en advarsel om trøbbel på kysten, og verst står det til med krykkjene. Den lille måkefuglen er verken aggressiv eller stjeler mat, men søker vern hos mennesker mot naturlige fiender som eksempelvis rovfugler.

Sju av de ti måkeartene som hekker i her i landet er nå på rødlista, som er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut fra Norge, og krykkja er den som sliter mest. I løpet av de siste 40 årene har bestanden av denne lille måken gått dramatisk tilbake i Norge. 60-80 prosent av krykkjene er forsvunnet, og arten er derfor kategorisert som sterkt truet.

– Vi må ta vare på artsmangfoldet, selv om det ikke passer helt inn i tilværelsen vår, sier Christensen-Dalsgaard.

– Tenk på at denne lille måken faktisk er en sterkt truet dyreart på linje med pandaen og tigeren. Krykkjene som fostrer opp unger rett utenfor soverommet ditt kan være med på å bevare en sjøfuglbestand som står i fare for å bli utryddet langs norskekysten. Det er vel verd litt «måkestøy» i en kort periode, spør Signe Christensen-Dalsgaard, i NINA-artikkelen.