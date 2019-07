nyheter

Når du finner et brev i postkassa din i sommer kan du være sikker på èn ting. Det kommer ikke fra Alta kommune.

– Alta kommune blir fulldigital i sommer. Det betyr at du som innbygger nå får posten fra kommunen i din foretrukne digitale postkasse, opplyser Bjørn Conrad Berg, leder for servicetorget i kommunen.

Velg digital postkasse

Berg forklarer at dette innebærer at Alta kommune ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir. For at dette skal la seg gjøre er det nødvendig at du oppretter en digital postkasse hos Digipost eller e-Boks, slik at du kan motta post fra oss digitalt.

Dersom du ikke selv gjør et aktivt valg av postkasse kommer brevet i Altinn slik som tidligere. Les hvordan du oppretter din digitale postkasse her https://www.norge.no/nb/velg-digital-postkasse



– I kontaktopplysningene dine i den digitale postkassen din registrerer du e-postadresse og mobilnummer slik at du bli varslet hver gang det kommer brev i postkassen din. Som innbygger kan du gi beskjed hvis du ikke ønsker å få post fra stat, fylkeskommune eller kommune digitalt. Det gjør du ved å reservere deg mot digital kommunikasjon. Du vil da fremdeles få posten på papir, sier Berg.

Les hvordan du reserverer deg her https://www.norge.no/nb/reservasjon