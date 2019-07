Turister tilkalte hjelp på Rastegaisa- en er skadet i foten

nyheter

Et militærhelikopter ble observert på fjellet inn mot Stabbursdalen via Alta og Stilla lørdag kveld ved 20-tiden. Operasjonsleder hos politiet, Gunnar Øvergård, sier lørdag kveld til Altaposten at det stemmer at et militærhelikopter fløy inn mot Rastegaisa, men måtte gjøre vendereis på grunn av tåka.