Rett etter midnatt fredag rykket samtlige nødetater ut til et avfallsanlegg i Alta grunnet røykutvikling i en flishaug. Det melder politiet på twitter.

– Ingen åpne flammer, ikke fare for spredning og ingen personskade. Brannvesenet blir på stedet og sørger for at det ikke blusser opp igjen, melder de.