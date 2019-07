Nå får 16-åringer lov å kjøre mopedbil

nyheter

– Flere unge bør få mulighet til å kjøre mopedbil, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp), i en pressemelding.

Frp har over lang tid jobbet med å gi flere unge muligheten til å føre dette kjøretøyet, som ser ut som en vanlig liten bil, med enten fire eller tre hjul, men som ikke kan gå i mer enn 45 km/t.

– En mopedbil kan være et svært godt alternativ til tohjulsmoped, og tilgang til mopedbiler gjør at 16-åringer kan opparbeide seg kompetanse som kommer godt med når de senere skal ta førerkort for vanlig bil, sier samferdselsministeren i forbindelse med at aldersgrensen nå senkes fra 18 til 16 år for førerkort for mopedbil.

– Det er samtidig viktig at vi sikrer at de unge kan kjøre disse kjøretøyene på en trygg måte, og vi tilpasser derfor samtidig opplæringskravene til den nye aldersgruppen, sier Dale.

Beslutningen følger opp høring fra Vegdirektoratet fra desember 2018. Endringen vil bli iverksatt av Vegdirektoratet i august