Fortsatt noe lavere beredskap

nyheter

Ambulanseflyberedskapen vil lørdag kveld og natt til søndag fortsatt være noe lavere enn normalt, med mellom fire og seks fly tilgjengelige.

Beredskapen vil variere mellom fire (tre kortbane) til seks (fem kortbane) fly. I tillegg er det tre ekstra fly i reserve, som kun kan operere på langbaner

Normalberedskapen i helger er åtte fly på dagtid, hvorav sju fly skal være kortbaneressurser, og sju fly om kvelden og på natten, opplyser helseforetaket Luftambulansetjenesten lørdag ettermiddag.

Helseforetaket velger nå å kun gi et mer generelt bilde av den planlagte flyberedskapen ettersom den ofte varierer mye gjennom dagen. Faktorer som oppdragsmengde, arbeids- og hviletidsbestemmelser, teknisk, vær og ulike tidspunkter for vaktbytter bidrar til at beredskapen hele tiden varierer.

Luftambulansetjenesten understreker at alle de nye ambulanseflyene i tjenesten, bortsett fra det nye jetflyet, kan lande på flyplasser med kort bane (800 meter). Flyene som er hentet inn ekstra, kan ikke lande på kortbane, men avlaster kortbaneflyene ved å ta oppdrag som går mellom to store flyplasser. I Nord-Norge går rundt 60 prosent av alle oppdrag med ambulansefly mellom to store flyplasser.

Av hensyn til beredskapen, vil oppdrag med lav hastegrad i perioder måtte bli utsatt eller utført av andre ambulanseressurser.

Selskapet Babcock overtok natt til mandag denne uka ambulanseflytjenesten i Norge. Babcock vant i 2017 anbudskonkurransen om luftambulansetjenesten over selskapet Lufttransport, som hadde drevet tjenesten i 25 år.

De første to ukene i juli må det gjennomføres pålagt trening for besetningene i ambulanseflytjenesten ved hvert vaktbytte. Det betyr at det er redusert tilgang på mannskap mens treningen pågår. (©NTB)