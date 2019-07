– Jeg har fått noen bøtter med kaldtvann over hodet

nyheter

Eiendomsutvikleren Jonas Haugen medgir at han ikke helt skjønte hva han gikk til da han kjøpte Østlyngen-bygget for ett år siden. Haugen er kjent som en ung, sulten og offensiv forretningsmann, men med kjøpet av Østlyngen-tomta vedgår han at det kanskje gikk litt fort i svingene.