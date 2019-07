Fikk ikke medhold i klage

nyheter

Fylkestingets vedtak i desember 2018 om økonomiplanen ble lovlig fattet. Det slår departementet fast etter en lovlighetsklage, melder Finnmark fylkeskommune i en pressmelding.

Trine Noodt, Claus Jørstad og Rut Olsen fremmet lovlighetsklage etter økonomiplanvedtaket i fylkestinget før jul. De mente det var lagt inn låneopptak utover rådmannens forslag, uten at renter og avdrag ble ført inn i budsjett og økonomiplan. De mente derfor at fylkeskommunen ikke hadde et budsjett i balanse.

I mars behandlet fylkestinget klagen og protokollen viser at fylkestinget bestemte at vedtaket var fattet i tråd med gjeldende regler.

Fylkestinget vedtok så selv tre måneder seinere at vedtaket i desember om økonomiplanen ikke ble fattet i tråd med gjeldende regler, fordi de trengte en spesifisering av kuttene.

Det fylkestinget gjorde var å vedta et nytt punkt: «Finansieringa av finanskostnader tas som et generelt kutt prosentmessig etter ramme områdenes nettobudsjett i økonomiplanperioden».

Departementet har behandlet saken og mener det ikke er forhold som gjør vedtaket fra desember i fjor ugyldig, departementet gir derfor ikke klagerne medhold.

I pressmeldingen heter det at departementet også sett på den innholdsmessige lovligheten, det vil si realismen og kravene til balanse i økonomiplanen. Fylkestinget kom altså selv til konklusjonen i mars at desembervedtaket om økonomiplanen ikke var fattet i tråd med gjeldende regler. Men siden fylkestinget på samme møte vedtok punktet om inndekning, så mener departementet at feilen ble rettet opp.