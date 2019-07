Agora-jubileum fylte sirkusteltet med latter

nyheter

– One....Two.....Three....Four....Five...SIX! This is my seat! konstanterer klovnen Francesco før han setter seg i fanget på en av publikummerne og latteren bryter ut blant publikum.

I går hadde Cirkus Agora sin første av to forestillinger ved Altagård. De fikk valuta for pengene. Martyn De Chabry var først ut på scenen i en svart dress med lue på spilte hun trommer. På få sekunder skifter hun til en kjole og småspringer bort til xylofonen. Martyn`s fremføring var multitasking på et høyt nivå. Latteren lå løst hos publikum under hele forestillingen.

Under forestillingen fikk vi se blant annet Max Weldy med sine humoristiske stunt på trampoline, Edi Lafortes med sine imponerende veldresserte hunder, og ikke minst debutanten Erika Hågensen fra Trondheim. I tillegg til å ha et imponerende talent, er hun også den yngste artisten i år.

Direktøren børstet støv av gamle kunster

I anledning til 30-årsjubileet viste sirkusdirektør Jan Kjetil Smørdal gamle kunster. Han sjonglerte med ringer, og uanstrengt sparket fat og kopper i stabel på hodet.

Midt i forestillingen kommer klovnen Franscesco ut blant publikum igjen. Her fikk publikum være med på både allsang og sketsjer.

– Alibaba! Utbryter klovnen Fransesco, mens han prøver å dra med seg publikum.

– Alibaba!, gjentar publikum høyt

Fikk livstidsbilett til sirkuset

Publikum må også bidra. Etter en liten stund løper han ned til scenen igjen, og plukker med seg Einar Grimstad til å være med på scenen.

– Alibaba, sier Fransesco, før han gir mikrofonen til Einar.

Einar gjentar alt klovnen sier, ikke alt er like lett å gjenta, men Einar prøver, og gjør en god innsats. Da kommer sirkusdirektør Jan Kjetil ut.

– Vet du hva Einar? Du var så flink at du skal få en belønning hos meg! Du har jo allerede fått en kjærlighet på pinne, men, du skal også få en livstidsbillett til sirkuset! Forteller Jan Kjetil.

Som sagt, så gjort. Etter forestillingen møttes de utenfor teltet.

– Med denne kan du komme inn gratis på alle forestillingene våre, hele livet ditt! Sier sirkusdirektør Jan Kjetil Smørdal smilende, mens en i skranken leter fram billetten.

– Det er ikke farlig om han mister billetten, vi har skrevet ned navnet, så det er bare å si navnet i billettskranken, så kommer han inn. Du får også være med, så han ikke drar alene på forestillingene, sa Jan Kjetil smilende til moren.