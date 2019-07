Flere Akademiker-medlemmer vil stemme på Miljøpartiet

nyheter

Miljøpartiet de grønne oppnår ni prosent i undersøkelsen, mot fem prosent i forkant av forrige kommunevalg.

Det var VG som først omtalte undersøkelsen.

Akademikernes medlemmer er mer opptatt av klima- og miljøpolitikk enn noe annet politisk tema, viser undersøkelsen. Fire av ti veier dette temaet tungt ved valg av parti. Akademikerne er også opptatt av utdanning og skolepolitikk (20 prosent), helse (18 prosent) og arbeidsliv (16 prosent).

Akademikere viktig for grønn omstilling

– Mange av våre medlemmer spiller en viktig rolle i det grønne skiftet, i form av kunnskap- og teknologiutviklingen som skal til for at vi skal bli en lavutslippssamfunn. Jeg tror miljøengasjementet til mange nettopp handler om å bruke kunnskapen vi har til å finne de gode løsningene og skape nye grønne arbeidsplasser, sier Sollien til VG.

Åtte av ti medlemmer sier de har endret livsstil i klimavennlig retning de siste to årene. Over halvparten sier de resirkulerer mer. Én av tre sier de reiser mindre med fly og kjører mindre bil. Og tre av ti har gjennomført enøktiltak i hjemmet.

Venstre faller

Høyre (31 prosent) går forbi Arbeiderpartiet (29 prosent) og er nå det største partiet blant akademikere, mens Miljøpartiet de grønne oppnår ni prosent. Fløypartiene Rødt og Fremskrittspartiet har lav oppslutning og ville ikke kommet over sperregrensen ved et stortingsvalg. Venstre som tradisjonelt har et godt grep om medlemmer i Akademikerne er halvert fra 13 til seks prosent fra sist kommunevalg, mens Arbeiderpartiet har mistet hvert sjette medlem.