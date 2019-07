Endelig sol og sommer i sikte

nyheter

Til helgen vil lavtrykk byttes ut med høytrykk i store deler av landet, og sommertemperaturene kommer krypende.

Smak av sommer

Allerede søndag kan det bli smak av sommer og 20 varme grader i Finnmark. Etter en forsommer med regn og overskyet vær kan det bli svært velkommen.

Til tross for at kalenderen viser juli måned har et ustabilt vær og fraværet av ordentlig sol skapt frustrasjon hos mange nordmenn så langt i sommer. Det gjør at mange har fått nok og leter etter sydenturer.

Mot slutten av helgen og utover neste uke ser det imidlertid ut til å snu. Et høytrykk ved Grønland er nemlig på vei mot den norske kysten.

Høytrykket siger østover

– Ja, det er slik at høytrykket siger rolig østover, og fra mandag av vil det legge seg slik at det dekker hele Skandinavia. Det vil bli slutt på påfyll av stadig mer kald nordavind. I stedet blir det rolige vindforhold, mye sol og etter hvert litt sørlige luftmasser, sier meteorolog Camilla Albertsen i StormGeo til VG.

Lavtrykket som har preget Helgelandskysten beveger seg imidlertid nå østover, og i Nordland ventes det nå oppholdsvær med temperaturer mellom 16 og 20 grader. Også i Troms og Finnmark blir været bedre, og allerede fra søndag av kan det bli opp mot 20 grader i store deler av begge fylkene. (©NTB)