– Hvor var Alta kommune?

Hovedutvalgsleder for samferdsel i fylkeskommunen, Geir Ove Bakken, undrer seg over at Alta kommune ikke har engasjert seg mer i kommunikasjonsspørsmålene i Østre Altafjord. Han synes det er utidig at kommunen neglisjerer Østre Altafjord, for deretter å skylde på alle andre.

I går fikk fylkeskommunen ramsalt kjeft fra formannskapet i Alta kommune for det dårlig kommunikasjonstilbudet i Rognsund.

Må ha dialog

– Her går formannskapet til frontalangrep på fylkeskommunen og gir Finnmark fylkeskommune skylda for nesten alt som skjer ute i distriktene når det kommer til kommunikasjoner. Vi har de siste årene investert nærmere 150 millioner kroner i nye kaier, sier Bakken og siker til kaiene i Bukta i Alta, Årøya, nye fergeleier på Nyvoll og Korsfjord – og også hurtigbåtkai på Altneset.

Han etterlyser Alta kommunes engasjement.

– Jeg har invitert Alta kommune med inn i de diskusjonene rundt dette og har forutsatt at man skal ha en dialog, men Alta kommune har ikke engasjert seg. De har ikke ønsket å delta i spleiselag for å få bedre løsninger og de har heller ikke deltatt i befaringer de har vært invitert til, så jeg forstår formannskapet dithen at det nå er angrep som er det beste forsvar, sier Geir Ove Bakken.

Rundtur i fjorden

Da Bakken og representanter for samferdselsadministrasjonen for et par uker siden besøkte alle småstedene i Rognsund for å danne seg et bilde av hvor skoen trykker, var heller ikke Alta kommune med. De svarte heller ikke på invitasjonen, hevder han.

– Vi satser på distriktene og jeg må si at vi har invitert Alta kommune med inn i diskusjoner rundt dette. Jeg orienterte den kommunale ledelsen og responsen var fraværende. Det er vårt ansvar i fylkeskommunen å sørge for samferdsel og ruteproduksjon, men jeg må forholde meg til den produksjonen som er vedtatt, sier Bakken.

Når det gjelder bortfall av anløp på Hakkstabben, så er det det som er vedtatt, og Altneset er alternativet.

– Hva man kan gjøre med transporten mellom Altneset og Hakkstabben må vi kanskje se på, medgir Bakken.

Skatt og næringer

Bakken sier, at hvis det er slik at Alta kommune vil diskutere bruk av penger, så er fylkeskommunen mer enn gjerne med på å diskutere måter å få til spleiselag på.

– Vi får ikke svar fra kommunen, dette fremkommer også i saksframlegget til siste fylkesting, der samferdsel i Rognsund var tema. Kommunen har en næring i utkantene som går så det suser og kommunen får penger fra Havbruksfondet. Hvis ikke noe av dette skal brukes i distriktene, forundrer det meg, sier gammelordføreren i Alta kommune.

Altaposten har tidligere omtalt lista med krav og behov fra bygdelaget, der de blant annet mente at eiendomsskatten i området burde frafalles, slik man gjør for øysamfunnene i Hammerfest.

– Jeg må si jeg forstår befolkningens frustrasjon når det legges en høyst urettferdig eiendomsskatt på eiendommene, som blir en tung bør for dem som på toppen har kostnader til transport inn til kommunesentra, sier Bakken.