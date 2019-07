Politiet jakter etter uregistrert motorykkel

nyheter

Rundt klokka 21.15 rykket to politipatruljer ut fra Alta lensmannskontor, til Aronnes og deretter videre mot østsiden av Alta. Altaposten forsøkte å komme i kontakt med operasjonssentralen mens utrykningen foregikk, men politiet besvarte ikke vår henvendelse.

21.37 omtaler politiet utrykningen på twitter:

– Uregistrert crossykkel forsøkt stanset av politipatrulje. Stakk fra kontroll og politiet forsøker å lokalisere vedkommende.

Like før klokka 22 får Altaposten opplyst at to politipatruljer var i utrykning i området Øvre Alta, noe som formodentlig er i forbindelse med jakten på motorsykkelen.