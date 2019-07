Gjester må seile forbi Bergsfjord

nyheter

Arbeiderpartiets Berit Land mener kommunen har inntektstap på dårlig organisering i Bergsfjord. For ikke er det plass til besøkende som kommer sjøveien og ikke er det system for betaling av strøm ved kaiplassene.

Urimelig ordning

Slik det er i dag subsidierer de faste brukerne av havna strømmen til såkalte fremmedbåter, fordi kommunen ikke har et system for betaling av strømbruken i havna. I forrige ukes kommunestyremøte tok Berit Land til orde for en endring. Mangel på gjesteplasser gjør at mange seiler forbi.

– Det er fullt mulig å få til et system, enten med vipps eller et kaistolpesystem, hvor man betaler for strømmen, slik det er andre steder. Vi markedsfører Bergsfjord som paradis på jord, men mange må seile videre fordi det ikke er plass i havna, sa Land.

Hun minnet om et spørsmål hun tidligere hadde reist som gjelder "strømpåler" som kommunen har kjøpt inn tidligere, men ikke har fått på plass.

Det ble ikke gjort noe politisk vedtak om denne saken, nå skal teknisk etat i kommunen ta saken videre.

Ukjent

Ordfører Steinar Halvorsen sa han var ukjent med at målerne ikke var montert og innrømmet at gjestebryggene er en utfordring.

SVs Hans Roald Johnsen mente saken kunne løses enkelt.

– Det er en kommuneansatt vaktmester i Bergsfjord som kan sjekke hvilke båter som ligger ved kai og bruker strøm, som de ikke betaler for. Han notere registreringen på disse båtene og rapportere til rådhuset som i sin tur kan ringe båteierne eller sende regning på liggetid i havna og stipulert strømforbruk. Båtene som ligger i havna okkuperer plasser og skremmer vekk dem som kunne tenkt seg å besøke Bergsfjord, sa Johnsen.