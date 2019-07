Får grønt lys fra Fefo til regulert skyting- men inntil videre er det bom stopp

nyheter

Allerede i januar 2018 søkte Tverrelvdalen skytterlag Fefo om tillatelse til å kunne disponere det uoffisielle skytefeltet i Skomakerdalen som et regulert skytefelt. Nå har Fefo kommet frem til at de ønsker å gi grønt lys til skytterlaget.

– Ja, vi har sendt en anmodning til Alta kommune om at vi synes at området, kalt Lunningshøgda, blir regulert til dette formålet. Slik vi har forstått det har området blitt brukt til skyting av leirduer i 30-40 år, og hvis Tverrelvdalen skytterlag nå vil få dette inn i regulerte og trygge former, synes vi det er flott. Det blir på en måte en formalisering av en aktivitet som allerede har eksistert i årtier, sier Kari Huru, rådgiver hos Finnmarkseiendommen, Fefo.

Langt å kjøre

Hun mener argumentet til skytterlaget om at det er lange avstander fra Tverrelvdalen til Kvenvikmoen hvor det er skytebane i dag, henger på greip.

– Ja, det er lange avstander og det er åpenbart et behov for en skytebane nærmere. Slik jeg forstår det er det et populært område for å drive med skyting, sier Huru.

– Ansvarliggjøring

Odd Iver Sara, leder i Tverrelvdalen skytterlag, er kjempeglad for håndsrekningen fra Fefo.

– Dersom vi får disponere dette som et ordentlig skytefelt, vil vi sikre at det foregår i trygge former og med den nødvendige oppryddingen som trengs i slike områder. Leirdueavfallet forsvinner av seg selv, men vi vil sikre at området ikke blir tilgriset med øvrig avfall og at hylsene blir fraktet ned etter skyting. Jeg tror at en regulering av området vil skape en ansvarliggjøring og demme opp for at ikke området blir brukt til festing og annen uønsket aktivitet, sier Sara.

– Det er utrolig mange som har vært der oppe og det er vanskelig å si hvem som ikke har ryddet etter seg. Uansett er det viktigste nå at vi får dette i ordnede former, noe som jeg håper vil øke medlemstallet i vårt skytterlag, hvor der i dag er svært få medlemmer. Med dette tror jeg ansvarliggjøringen og eierskapet vil bli langt sterkere, sier Sara.

Fagansvarlig på planavdelinga i Alta kommune, Hallgeir Strifeldt, sier til Altaposten at dersom området skal omgjøres til skytefelt vil det kreve godkjenning etter plan- og bygningsloven.

– Siden det eksisterende anlegget i Lunningshøgda ikke har gjennomgått noen formell behandling etter plan- og bygningsloven eller annet regelverk, vurderes henvendelsen som et spørsmål om etablering av nytt anlegg. Etablering av en skytebane er et tiltak som krever godkjenning etter plan- og bygningsloven.Fortrinnsvis gjennom kommuneplanens arealdel, eventuelt med påfølgende utarbeidelse av reguleringsplan, sier Strifeldt.

Kommuneplanens arealdel for Alta er under revisjon, og et planforslag ventes klart til offentlig gjennomsyn senhøsten 2018. Intensjonen er å ha et endelig planvedtak før sommerferien 2019.

– Planadministrasjonen anbefaler at spørsmålet om skytebane på Lunningshøgda sendes inn og behandles som et innspill til kommuneplanens arealdel. Dersom skytterlaget ønsker å få saken realitetsbehandlet på et tidligere tidspunkt enn gjennom kommuneplanprosessen, anbefaler planadministrasjonen at det sendes inn en søknad om mindre endring av kommuneplanens arealdel. Dette er en gebyrbelagt tjeneste, og det stilles krav om at sammen med søknaden leveres plankart på siste SOSI-format av den omsøkte endringen. Plankartet må være utarbeidet av fagkyndige, sier fagansvarlige på planavdelinga.

Hallgeir Strifedlt sier til Altaposten at aktørene kan følge opp saken med anmodning om at det settes av i kommuneplanens arealdel.

– Men dette innspillet kom inn for sent i fjor, etter høringsfristen, slik at arbeidsgruppene ikke rakk å vurdere dette. Planutvalget løftet ikke dette frem i under behandlingen 30. januar. Det er ikke kommet noe innspill fra aktørene under offentlig ettersyn i vår. De er anmodet om å drøfte det med kultur som arbeider med etablering av idrettsanlegg, sier Strifeldt.

Mandag var Geir Ove Bakken og tre andre dalinger på Lunningshøgda og ryddet, med god hjelp av utstyr fra både næringsliv, kommune og Vefas Retur. Området er nå helt annerledes enn det var for få dager siden. Det som gjenstår på det vakre platået er plasthylser og leirdueavfall i lyngen, noe Bakken mener det fortsatt er tusenvis av. Ny dugnad for å få plukket opp så mye som mulig av dette er ventet i ettermiddag klokken 18.

Inntil videre er Lunningshøgda stengt for skyting og Fefo har vært på stedet og satt opp skilt om dette.

– Jeg vet ikke om det er så lurt. Jeg frykter at andre områder kan bli tatt i bruk. Området her oppe er utrolig populært og mye brukt. Det hender det er kø her, sier Odd Iver Sara.