Bengt overtar Akademikerne og 210.000 medlemmer

nyheter

I månedskiftet september/oktober overtar Holmen som generalsekretær i Akademikerne. Han kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet, og har erfaring fra både Stortinget og NUPI.

– Jeg har nå jobbet ni år utenriks, så det blir artig å jobbe med politikk og bidra til samfunnsutvikling i Norge, sier Holmen til Altaposten.

Ringen er sluttet

Holmen er født og oppvokst i Talvik. Han har bodd både i sentrum og i Raipas – og en tid i Langfjord da hans mor drev butikken.

Da det var på tide å dra i militæret forlot han hjembyen, men vendte tilbake i 1992 for å ta administrasjon og ledelse ved høyskolen, nåværende UiT.

– I en periode jobbet jeg på Altagård, da med personell. Så på den måten kan man si at ringen er sluttet, nå skal jeg tilbake til personell igjen.

Han forteller videre om den gangen på nittitallet da han dro på FN-operasjon til Makedonia. Også den gang ble han intervjuet av Altaposten.

– Da lå jeg under et bord fordi det var så mye skyting rundt meg. Denne gangen er det mer fredelig rundt meg, sier han på telefon fra Spania, og ler litt.

Bred erfaring

Selv om han de siste årene har jobbet i Forsvarsdepartementet er det ikke ukjent terreng han nå skal inn i.

– Siden 2014 har jeg vært sjef for HR og kompetanse, altså har jeg vært på arbeidssiden. Jeg har også jobbet mye med pensjon i militæret.

Holmen har hovedfag i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen, han har tatt seniorkurset til NATO Defence College, som tilsvarer Forsvarets høyskole, han har vært konstituert leder og nestleder i internasjonal avdeling på Stortinget, og komitesekretær i blant annet Utenriks- og forsvarskomiteen. Han har erfaring fra internasjonalt arbeid for FN og OSSE, som regionsjef for Norsk Folkehjelp og med forskning på NUPI.

210.000 medlemmer

Akademikerne er en arbeidstakerorganisasjon for personer med utdannelse på masternivå eller tilsvarende.

De består av 13 medlemsforeninger og antallet medlemmer er rett i underkant av 210.000. Akademikerne forhandler lønn og arbeidsvilkår på vegne av foreningens medlemmer i stat, kommune og i helsesektoren. I tillegg jobber de for medlemsforeningens felles interesser knyttet til næringsdrivende og akademikere i privat sektor.

Holmen ser frem til å ta fatt på nye oppgaver i en organisasjon i vekst.

– Man ser at mange andre fagforeninger sliter og samtidig øker Akademikerne. Det blir gøy å være en del av.

Han forteller at han har vært engasjert i fagforeningsarbeid i alle jobbene han har hatt, og at han derfor har holdt et øye med jobber på markedet.

– Jeg tok kontakt med rekrutteringsbyrået og de inviterte meg til en prat. De anså meg som en reell kandidat og slik ble det til at jeg søkte på jobben.

Vil hjem til jakta

Huset i Langfjord, som en gang var hans hjem, er nettopp solgt etter hans mor gikk bort. Derfor blir det også lengre mellom hver gang han besøker Nordlysbyen.

– Jeg har litt slekt i området, og de har påpekt at det er lenge siden jeg har vært i nord. Og ambisjonen min var å komme oppover til jakta, men nå begynner jeg i en nye jobben akkurat i den tiden og da blir det kanskje hektisk. Høsten er den desidert fineste tiden i Finnmark, synes jeg.