– Nå er vi lei. Situasjonen i Kvalfjord, Pollen og Rognsund er uholdbar

nyheter

Ordfører Monica Nielsen orker ikke å jobbe stille for å bedre forholdene i distrikts-Alta lenger. Sammen med hele formannskapet tar hun nå opp roperten:

– Situasjonen i Kvalfjord, Pollen og Rognsund har vært krevende i lang, lang tid. Det er stor frustrasjon for de om lag 50 som bor der! Når de må slite så hardt med båtruter og logistikk, er det svært utfordrende i hverdagen deres. Nå krever vi faktisk at fylkeskommunen gjør noe! Det går ikke an at hver gang det skjer noe et annet sted, må båten fra Rognsund sendes dit, nærmest tordner Alta-ordføreren.

Svar til Kvalfjord og Pollen bygdelag Alta formannskap retter seg nå mot Finnmark fylkeskommune.

Hun har sett seg lei på at folket i Altafjorden ikke blir hørt. Dette gjelder både av egen kommune, men også av Finnmark fylkeskommune. Båtruter blir kuttet og endret, båter blir sendt inn i andre ruter, mange får ikke bilen med, billettprisene er høye og parkeringsavgifta blir skyhøy om en må sette bilen igjen på kaia. Og så kom eiendomsskatten...

– Når bygdelaget sender brev til fylkeskommunen, eller vi tar opp problemene med båtruta med dem, så får man ikke engang svar på henvendelsen, sier Nielsen.

Alle politikerne støtter

Hele formannskapet i Alta støtter opp om dette «oppropet».

– Vi har tidligere kommet med høringsuttalelse, og hatt samtaler med beslutningstakere. Likevel blir det ikke orden på ting. Nå retter vi en skriftlig henvendelse til fylkeskommunen, sier hun.

Må pushe på

– Nå må vi pushe på i forhold til fylkeskommunen. Ofte når det er noe med båtene andre steder i fylket, så tar de båten fra Kvalfjord og Rognsund. Og det er ikke bare de fastboende som har problemer, også turister, hyttefolk og ferierende. NRS har også oppdrettsanlegg her med mange pendlere. Om folk tar med seg campingvogna ut, vet de aldri når de kan få den med tilbake, forteller ordføreren.

– Dette er altfor dårlig! Sier hun.

Har prøvd å ordne

Noen av problemene som er listet opp av bygdelaget har de også faktisk klart å ordne opp i.

– Det har vært sånn at når folk ikke fikk bilen med seg over, måtte de parkere på kaia ved Alta Havn, til skyhøye priser. Men dette er jo ikke noe de har valgt! Ofte må de sette bilen sin igjen, sier hun.

Så viste det seg at det slett ikke var umulig å ordne opp i:

– Nå innfører vi parkeringskort i havna til dem. Så det lot seg ordne, forteller hun.

Også høye priser på båten, spesielt når man skal ha med seg tilhenger med lass, har skapt frustrasjon. Og dette er altså folk som henter materialer til sine egne hjem, og som ikke har noen slike butikker på hjemplassen.

Måtte gi opp kombikaia

Alta-politikerne har tidligere gitt en høringsuttalelse om kombikai og båtruter. Kombikaia er skrinlagt.

– Men det er viktig at fylkeskommunen også ser sitt ansvar. Det er viktig at man ser helheten og ikke lar det gå ut over de som bor her. De må kunne sørge for et forutsigbart tilbud som befolkningen kan benytte seg av uten bekymring for om de kommer seg frem og om de får biler og campingvogner, gods og hengere med seg, sier hun.

Eiendomsskatten kom på toppen

Og som om det ikke var tungt nok å bo ute i distriktet, så kom Alta kommune selv med et eiendomsskattegrunnlag som kunne ta pusten av enhver øyboer og beboere i veiløse grender.

– Dette har kommet på toppen av alt annet de sliter med der ute! Det er urettferdig, og vi har bedt saksbehandlerne i kommunen om å se nærmere på eiendomsskattegrunnlaget. Det slår nemlig helt feil ut for folk i Kvalfjord, Pollen og Rognsund, sier Monica Nielsen.

Hun understreker at de ikke får gjort noe med alt. Men de kan få gjort noe med noe.

– Men det aller, aller viktigste for de som bor her, er båtene. Uten båt, kommer de seg ikke noen vei. Og bygdelaget får ikke engang svar på sine henvendelser. Ikke rart de blir frustrerte. Og nå forventer vi faktisk at fylkeskommunen gjør noe med det, sier hun.

– Situasjonen er uholdbar – Fjordsamfunnet isolert for gods- og biltransport, fortviler Ingse Marie Kristensen Tvedt.

– Har glemt veiløse distrikter – Fra den politiske ledelsen i Alta var det helt stille, skriver Rut Olsen.